Course de caisses à savon Fréland, dimanche 22 septembre 2024.

Course de caisses à savon Fréland Haut-Rhin

Dans une ambiance folle, encouragez les pilotes de ces drôles d’engins roulants. Participation de caisses à savon folkloriques.

Amateurs de vitesse et de bricolage? Cette journée est faite pour vous !

Montez à bord de votre bolide et dévalez les rues de Fréland lors de cette troisième édition de course de caisses à savon.

Deux courses possibles

– les caisses homologuées par la FIRCAS pour les courses chronométrées comptant pour le classement du championnat d’Alsace.

– les caisses folkloriques que vous pouvez fabriquer vous-même pour les courses non chronométrées.

Infos, règlement et inscription sur le site de la FIRCAS

Petite restauration et bar sur le parcours et à la salle des fêtes. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-22 08:00:00

fin : 2024-09-22 17:00:00

Rue de Ploudaniel

Fréland 68240 Haut-Rhin Grand Est bastien_pi@hotmail.fr

L’événement Course de caisses à savon Fréland a été mis à jour le 2024-03-19 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg