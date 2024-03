Course cycliste Villiers, dimanche 30 juin 2024.

Course cycliste Villiers Indre

Dimanche

Courses cyclistes jeunes garçons et filles sous l’égide de la Fédération française de cyclisme, organisées par l’UC Châteauroux laboratoires Fenioux.

La course jeune pour les U15 et U 17. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-30 10:00:00

fin : 2024-06-30

Place Agnès Sorel

Villiers 36290 Indre Centre-Val de Loire mairie.villiers@orange.fr

L’événement Course cycliste Villiers a été mis à jour le 2024-03-04 par Destination Brenne