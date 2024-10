Cours de cuisine les confiseries Limoges Les Argentiers Limoges Haute-Vienne

Limoges

Cours de cuisine les confiseries Limoges Les Argentiers Limoges, samedi 23 novembre 2024.

Participez à un atelier culinaire et apprenez à réaliser de délicieuses confiseries maison ! Au programme guimauves fondantes, bonbons gourmands et pâtes de fruits savoureuses. Découvrez les secrets de ces douceurs et repartez avec les conseils précieux du chef !

Réservation par téléphone ou par mail en lien. 80 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-23 15:00:00

fin : 2024-11-23 17:30:00

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine info@chapellesaintmartin.com

