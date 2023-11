Plateau Découverte Humour LA BAIE DES SINGES, 31 mai 2024, COURNON D AUVERGNE.

licenses PLATESV-R-2021-004056 / 004765 / 004768 On peut dire en toute modestie que depuis 1997, la Baie des Singes n'a vu défiler que la crème de la crème des artistes français… Aujourd'hui, venez y découvrir « le petit lait d'Auvergne-Rhône-Alpes » ! Un plateau d'humoristes – garanti 100% régional – pour vous servir des personnages hauts en couleurs, drôles toujours, touchants parfois. Quatre plumes, quatre styles, quatre humoristes qui se mettront en quatre pour un premier plateau humour ! Johana CHOUVY Prof de maths et maman dans la vie, Johanna imagine à travers ses personnages ce que sa vie aurait pu être si elle n'avait pas pris ce chemin ! Abderrahmane ANAFLOUS Souvent touché par la vie, il tente par l'humour de toucher à son tour. Vincent DUSSO Quinquagénaire débonnaire, Vincent ne vise pas la punchline à tout prix mais travaille sur la pensée et c'est d'une redoutable efficacité. Anne GILIBERT Aussi attachants qu'insupportables, ses personnages ont beau être à contre-courant, ils sont pourtant plein de bon sens.

LA BAIE DES SINGES COURNON D AUVERGNE 6, avenue de la République 63800

