Couleur, morceaux choisis dans une collection de livres d’artistes Médiathèque Marguerite Duras Paris, mardi 12 mars 2024.

Du mardi 12 mars 2024 au samedi 04 mai 2024 :

.Tout public. gratuit

Exposition, ateliers, conférence autour de la thématique de la couleur dans la collection de livres d’artistes de la médiathèque Marguerite Duras

De tout temps, les artistes ont expérimenté la couleur. Certains en

ont développé des théories. Forme, matière et couleur sont intimement

liées et représentent la base de tout travail artistique.

Au

travers d’une exposition des livres singuliers de la médiathèque

Marguerite Duras, nous pourrons observer comment la couleur est utilisée

par chaque artiste, de quelle manière elle reflète sa sensibilité et

son intention, et de quelle façon elle suscite des émotions différentes en chacun de nous.

En résonance avec cette exposition, nous vous proposons différentes animations sur le thème de la couleur :

CLUB CREA « ORIGAMI COULEUR PAPILLON »

Samedi 16 mars, 10h

A partir d’un nuancier de papier bleu, venez créer des papillons pour le plaisir des yeux.

Tout public – Dès 10 ans – Sur inscription

ATELIER « ATLAS CHROMATIQUE » ANIMÉ PAR CRUSCHIFORM, illustratrice et designer graphique

Samedi 6 avril, 15h30

Public : enfants à partir de 9 ans – Sur inscription

ATELIER A LA MANIERE DE KOMAGATA

Samedi 13 avril, 15h

Pour

les enfants à partir de 6 ans, accompagnés d’un parent – Sur

inscription

Katsumi Komagata est un designer graphique japonais. Inspiré

par les livres de Bruno Munari, Leo Lionni ou Tana Hoban qu’il découvre

à la librairie du MOMA lors de son séjour à New-York, il conçoit ses

premiers livres pour enfants à partir d’observations et

d’expérimentations à la naissance de sa fille en 1990. Il invente ainsi

des cartes visuelles sur lesquelles il inscrit des jeux de formes et de

couleurs, des pliages et des découpes qui suivent le développement

sensitif et intellectuel de sa fille. Cet ensemble de cartes deviendra

la série « Little eyes » distribuée en France par l’association Les

Trois Ourses.

Cet atelier proposera de « faire des images » à la

manière de Komagata, en alliant des découpes et des collages de formes

et de couleurs

CONFÉRENCE « LES SECRETS DES COULEURS EN PEINTURE » par Marie Garet, historienne de l’art

Samedi 27 avril, 15h30

Tout public – Sur inscription

Durée 1h30

L’OREILLE NE FAIT PAS LA SIESTE « SPÉCIALE COULEUR »

Mardi 16 avril, 15h

Public déficient visuel – Entrée libre

En

écho à l’exposition « Couleur, Morceaux choisis dans une collection de

livres d’artistes », nous vous proposons des lectures et des chansons sur

le thème de la couleur.

Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet 75020 Paris

Contact : https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-duras-1752 +33155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/?locale=fr_FR

