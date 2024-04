COUCHER DE SOLEIL AU PIC BAUDILLE Montpeyroux, mardi 6 août 2024.

COUCHER DE SOLEIL AU PIC BAUDILLE Montpeyroux Hérault

Duo entre géologie/paysages et biodiversité/climat. Balade avec plusieurs points d’arrêts, discussions et pique-nique tiré du sac avec le coucher de soleil

GRATUIT modalité de participation sur notre site internet http://domainederestinclieres.herault.fr

COUCHER DE SOLEIL AU PIC BAUDILLE

Le 6/08/2024 de 18h30 à 21h

Montpeyroux Font du Griffe Pic Baudille– à partir de 6 ans

Sur inscription Informations à venir

Animation proposée par Demain la terre ! et Association Kermit

Lieu de rdv information donnée lors de l’inscription

Prévoir pique-nique + vêtements et chaussures adaptés + lampe de poche

Baladez vous en crête et surplombez la vallée de l’Hérault et le Causse du Larzac. Découvrez l’histoire géologique de ces paysages. Longtemps frontière pour la biodiversité, ce site est un témoin du changement climatique. Venez en découvrir davantage tout en pique-niquant au soleil couchant.

Cette animation, vous est proposée dans le cadre du programme d’animation et de découverte de l’environnement Hérault Nature , partenariat entre le Département de l’Hérault et le réseau COOPERE 34. L’Hérault est à vous, profitez-en !

Font du Griffe Pic Baudille

Montpeyroux 34150 Hérault Occitanie domainederestinclieres@herault.fr

L’événement COUCHER DE SOLEIL AU PIC BAUDILLE Montpeyroux a été mis à jour le 2024-04-05 par RESTINCLIERES