Corrida D. LUQUE, T. Joubert, B. Jimenez Office de Tourisme d’Istres Istres, vendredi 14 juin 2024.

Corrida D. LUQUE, T. Joubert, B. Jimenez Office de Tourisme d’Istres Istres Bouches-du-Rhône

6 TOROS DE JANDILLA 6 (MÉRIDA)

DANIEL LUQUE

THOMAS JOUBERT BORJA JIMENEZ

Quel magnifique cartel pour ouvrir la feria.

Si on ne présente plus Daniel Luque, on remarque qu’il est de loin celui qui aura connu une ascension artistique fulgurante. Peut-être celui qui, aujourd’hui, comprend et s’adapte le mieux aux différents comportements des toros. Quand on le voit toréer, on a l’impression que rien ne lui coûte, pourtant il se positionne toujours dans des terrains compromettants. Il est la première figura à avoir accepté un cartel avec deux jeunes toreros et c’est tout à son honneur. Thomas Joubert revient au Palio. Qui aurait pu le croire suite aux épreuves de la vie qu’il a eu à affronter. Quel mérite !

Il y aura fallu d’une seule corrida, la seule d’ailleurs pour confirmer qu’il est bien un torero différent, mystérieux avec de la personnalité, donnant ainsi envie à l’aficion de le voir ou de le revoir. Le Palio redevient donc sa scène idéale. Borja Jimenez c’est la grande révélation de la saison écoulée. Lui a connu aussi la traversée du désert. C’est quasiment un miracle qu’il se retrouve aujourd’hui dans cette position. Borja a été héroïque à Madrid. Au cours de l’été, il impressionne face aux Margé et, en octobre, il se consacre en coupant trois oreilles aux toros de Victorino Martin lors de la feria d’Otoño. Il se présentera dans les arènes du Palio. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-14 18:30:00

fin : 2024-06-14

Office de Tourisme d’Istres 30 Allée Jean Jaurès

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Corrida D. LUQUE, T. Joubert, B. Jimenez Istres a été mis à jour le 2024-01-29 par Office de Tourisme d’Istres