Correspondances Musée Mathurin Méheut Lamballe-Armor, samedi 14 décembre 2024.

Le chanteur et compositeur Da Silva et son équipe ont passé deux semaines en résidence au collège Simone Veil de Lamballe. Quatre classes d’élèves de SEGPA ont participé à ce projet autour d’un travail d’écriture, de poésie, de dessins et de montage sons, en lien avec les œuvres et les lettres illustrées de Mathurin Méheut. Une exposition des dessins, des écrits et la diffusion sonore des lectures de textes restitue ce travail.

Restitution le vendredi 13 décembre de 19h30 à 22h. .

Début : 2024-12-14

fin : 2025-01-04

Musée Mathurin Méheut 15 Place du Champ de Foire

Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne

