Le duo américain Corlyx et la sirène finlandaise Suzi Sabotage viendront jouer au Supersonic Records pour une soirée sous le signe de la darkwave + DJ set de Lady Agnes de Coven Cult

Supersonic Records et Le Boucanier présentent…

CORLYX

(Death Pop – Out of Line Music – Brighton, UK)

Corlyx, originaire de Los Angeles et actuellement installé au Royaume-Uni, a évolué progressivement avec chaque album qu’ils ont sorti, s’inspirant du post-punk des années 80, du grunge des années 90 et de la Dark Wave moderne. Le duo a ajouté un bassiste à sa formation, Davide Rocco, et a tourné en Europe, au Royaume-Uni et aux États-Unis, assurant la première partie de groupes tels que Blutengel, Twin Tribes, Double Echo, Unzucht, ainsi que lors de festivals tels que Absolution Festival, Autumn Moon Festival, Place Noire festival, et bien d’autres.

Partant d’un contexte Dark Electro industriel, le groupe s’est retrouvé à composer des morceaux inspirés du goth des années 80. La chanteuse Caitlin offre des vocaux envoûtants au groupe, qu’elle qualifie parfois de « Death POP ».

SUZI SABOTAGE

(Dark coldwave – Out of Line Music – Helsinki, FIN)

Suzi Sabotage, surnommée « la sirène finlandaise » par la presse, est une artiste solo de dark coldwave originaire d’Helsinki, en Finlande. Son paysage sonore hivernal et sombre, teinté de synthpunk, est à la fois dansant et éthéré. Certains de ses morceaux incluent également le kantele, l’instrument national finlandais, créant ainsi un croisement unique entre le darksynth et le néofolk. Elle est sous contrat avec Out Of Line Music.

Parmi ses sorties les plus remarquables, on trouve les singles « Persona Non Grata », « Love at First Bite » et « Oodi surulle », ainsi que sa participation à « Kill Cave », le single du groupe Corlyx.

