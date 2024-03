Conversation entre Jean ordinaires Pôle culturel du Val Briard – L’Envolée Les Chapelles-Bourbon, samedi 27 avril 2024.

Conversation entre Jean ordinaires Cie For Happy People and co – Jean-François Auguste

Collaboration artistique : Morgane Bourhis Samedi 27 avril, 17h00 Pôle culturel du Val Briard – L’Envolée

Jean-François et Jean-Claude se connaissent depuis 18 ans. Depuis leur début, l’un joue le rôle tantôt du metteur-en-scène, tantôt du souffleur, l’autre joue le rôle de l’acteur. Aujourd’hui le projet est de les mettre face-à-face, tête-bêche, cul et chemise sur un plateau parce que le moment est venu de voir comment ça tonne deux JEAN ordinaires qui se baladent de répliques en répliques en bord de mer, en front de scène.

Jean- Claude Pouliquen a commencé le théâtre en amateur avec Madeleine Louarn, avant de devenir comédien professionnel au sein de l’Atelier Catalyse. Il est le membre le plus ancien et un des piliers de cette entreprise unique en son genre consistant à faire du théâtre avec des personnes en situation de handicap mental.

La pièce interroge la nécessité du jeu et de l’autre et en cela éclaire l’amitié entre ces “Jean”. Posant la question de la “normalité”, l’autrice livre un texte mosaïque monté par Jean- François Auguste façon Rubik’s Cube pour mieux “comprendre le mécanisme interne d’un monde où les vérités colorées sont toujours en mouvement…” Si François et Claude sont des Jean comme tous les gens, leur spectacle est loin d’être ordinaire.

Cie For Happy People and Co

Mise en scène : Jean-François Auguste

Texte : Laëtitia Ajanohun

Distribution : Jean-Claude Pouliquen et Jean-François Auguste

Collaboration artistique : Morgane Bourhis

Création lumière : Nicolas Bordes

Création sonore : Antoine Quoniam

Production For Happy People & co

Co-Production La Comédie de Caen CDN de Normandie, L’Entresort CNCA – Centre National pour la Création Adaptée de Morlaix

Commande d’écriture et Résidence d’auteurs dans le cadre du dispositif de soutien aux auteurs dramatiques du Ministère de la Culture et du projet Parcours en Actes de la Comédie de Caen en partenariat avec l’IMEC

Spectacle lauréat des Plateaux 2023 Collectif Scènes 77

Soutien du département de Seine-et-Marne dans le cadre de l’aide à la création

