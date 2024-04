Contes cousus Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, samedi 13 avril 2024.

Contes cousus Spectacle mêlant 3 contes classiques Samedi 13 avril, 16h30 Bibliothèque Mériadeck Sur inscription

Ce spectacle réunit trois contes classiques : Le Petit chaperon rouge, Vassilissa-la-très-belle et La Belle au bois dormant. Ces contes initiatiques racontent le passage de l’enfance à l’adulte.

Emilie San Blas a décidé de les revisiter et de les lier à la figure emblématique de la sorcière, qui devient alors un guide et offre de curieux présents : une aiguille, un crâne ardent et une quenouille…

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 10 29 75 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite