Contes au kiosque Histoires de tites bêtes Médiathèque municipale Batz sur mer, vendredi 3 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-03T14:30:00+02:00 – 2024-05-03T15:15:00+02:00

Fin : 2024-05-03T14:30:00+02:00 – 2024-05-03T15:15:00+02:00

Contes au kiosque « Histoires de tites bêtes »

Spectacle de la conteuse Françoise DAMOUR

Si vous venez chercher “la petite bête” vous allez la trouver. Minute papillon ! Installez-vous et écoutez. Ça grouille, vole, rampe, marche, creuse…Les tites bêtes pullulent dans l’air, dans l’herbe…chacune avec sa personnalité. La conteuse va vous raconter.

Atelier « Eveil du corps » : Mettre le corps en mouvement, en lien avec le spectacle conté « Histoires de tites bêtes ».

Jeune public : de 4 à 6 ans

Durée : 45 minutes dont 20min d’atelier « éveil du corps ».

Inscriptions obligatoire auprès de la médiathèque :

11, rue de la Plage

02.40.23.89.51

mediatheque@mairie-batzsurmer.fr

https://mediatheque.batzsurmer.fr

