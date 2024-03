Conte merveilleux accompagné à la harpe par Mathilde de Lapeyre (conteuse) et Marie Sinoir (harpiste) Musée Médard de Lunel Lunel, samedi 18 mai 2024.

Conte merveilleux accompagné à la harpe par Mathilde de Lapeyre (conteuse) et Marie Sinoir (harpiste) Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 20h30 Musée Médard de Lunel durée : 1h-1h15 suivi d’échanges avec le public – public adulte et/ou famille à partir de 7 ans – gratuit – sans réservation – dans la limite des places disponibles

Aux sons enchanteurs d’une harpe, les fils de l’histoire s’entrelacent entre le conte de la jeune fille sans mains (selon la version des frères Grimm), le mythe des tisseuses du destin et des motifs issus de la tradition orale. La conteuse et la musicienne chacune avec leurs langages, activent votre cinéma intérieur avec un récit riche et cousue d’ombre et de lumière.

Ouvert au public depuis décembre 2013, le musée Médard de Lunel est un lieu dédié au livre, à l'histoire de ses collections et aux arts et métiers liés au patrimoine écrit.

