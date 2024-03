Conférence « Walter Scott ou la fierté écossaise retrouvée » Aubigny-sur-Nère, jeudi 4 avril 2024.

Cette conférence sera animée par Gérard Hocmard, agrégé d’anglais, professeur de chaire supérieure honoraire et vice président honoraire de l’Association France Grande Bretagne.

Walter Scott naît à Edimbourg le 15 août 1771. Avocat de formation, il se lance dans la littérature par goût personnel, et devient l’une des grandes figures du romantisme écossais. Créateur du genre du roman historique, on lui doit, entre autres, « Invanhoé », paru en 1819.

Grand défenseur de l’Ecosse, il est à l’origine du retour du port du tartan et du kilt jusque-là interdit. Il meurt le 21 septembre 1832.

Conférence organisée par le comité de jumelage Aubigny-Haddington. Participation au chapeau. .

Début : 2024-04-04 19:30:00

fin : 2024-04-04

Ancienne salle du conseil municipal

Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire

