Saint-Chamond

MJC de Saint-Chamond, le mardi 22 mars 2022 à 14:30

Elle devait « plaire » et « toucher » mais aussi « instruire ». Et cette instruction passait souvent par tout un système de symboles signifiants hérités des cultures gréco-latine ou chrétienne. Mais ces symboles nous nous sont souvent obscurs. Pourquoi une joyeuse bande de lapins dans une Crucifixion ou une mouche délicatement posée sur la jambe d’une belle Vénus ? Pour bien lire une œuvre d’art il est bon de redécouvrir les symboles sur la toile.

3€ adh, 6€ ext

L’œuvre picturale du passé n’avait pas qu’une seule finalité esthétique. MJC de Saint-Chamond 2a avenue de la libération 42400 saint-chamond Saint-Chamond Loire

2022-03-22T14:30:00 2022-03-22T16:30:00

