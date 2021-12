Saint-Chamond MJC de Saint-Chamond Loire, Saint-Chamond Conférence UPT : les francophones d’Amérique : entre résistance et métissage MJC de Saint-Chamond Saint-Chamond Catégories d’évènement: Loire

le lundi 16 mai 2022 à 14:30

Une invitation au voyage en francophonie américaine, étonnante et colorée, entre « nordistes » qui affirment leur identité, refusant de céder au rouleau compresseur anglo-saxon, dans un accent reconnaissable et « sudistes » qui, à côté d’un français, ont inauguré des créoles savoureux, qui enchantent l’oreille. Mieux les reconnaître pour mieux les comprendre, à l’heure de la mondialisation galopante. Parcourir les places fortes du français d’Amérique de Montréal à Cayenne, de St Pierre et Miquelon à St Barthélémy. C’est une certaine vision du monde à votre disposition, alors vous embarquez ?

3€ adh, 6€ ext

Savez-vous que le Québec est désormais référent au titre de l’organisation de la Francophonie, que le CODOFIL s’occupe de la défense du français en Louisiane ! MJC de Saint-Chamond 2a avenue de la libération 42400 saint-chamond Saint-Chamond Loire

2022-05-16T14:30:00 2022-05-16T16:30:00

