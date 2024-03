Conférence « Samedi d’en savoir plus » : La Nature est belle Relais Nature du Parc de la Deûle Santes, samedi 25 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-25T10:00:00+02:00 – 2024-05-25T12:00:00+02:00

Fin : 2024-05-25T10:00:00+02:00 – 2024-05-25T12:00:00+02:00

L’équipe du Relais Nature vous propose un nouveau rendez-vous pour cette saison 2024 : les conférences « Samedi d’en savoir plus » ! L’occasion de rencontrer des acteurs convaincus par la beauté fragile de notre planète bleue.

Pour ce premier rendez-vous, la parole est laissée au Conservatoire Botanique National de Bailleul pour une conférence ayant pour objectif de vous émerveiller, de vous sensibiliser à des phénomènes naturels proche de chez nous. Nul besoin de parcourir les forêts tropicales ou les steppes africaines pour se rendre compte que la Nature du quotidien, de proximité (notre Nature), est incroyable !

Derrière ce poncif, « La Nature est belle », se cache une réalité palpable qui vous sera décryptée au travers d’un récit photographique, et vous emmenera en balade sur les chemins de la région. Une conférence d’aube et de crépuscule, de symbiose et de prédation, de science et d’émotion.

Rendez-vous : 10 h

Bon à savoir : nombre de places limité, uniquement sur inscription. Billetterie sur enm.lillemetropole.fr ou à l’accueil

Durée : 2 h

Gratuit

Tout public

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des spectacles / animations.

Relais Nature du Parc de la Deûle 20 Chemin du Halage, 59211 Santes Santes 59211 Nord Hauts-de-France http://www.enlm.fr/home/relais-nature.html [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 63 11 22 »}, {« type »: « email », « value »: « relaisdeule@lillemetropole.fr »}]

Nature Faune

K. Gillebert – Conservatoire Botanique National de Bailleul