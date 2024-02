Conférence : Rex-Barrat Salle de conférence du 1er étage du Palais de Loire – 58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE Cosne-Cours-sur-Loire, mercredi 5 juin 2024.

Conférence : Rex-Barrat Présentée par Stéphanie Rabussier-Ringeval

Attachée de conservation au Musée A. Grasset, Conservation départementale des musées de la Nièvre Mercredi 5 juin, 18h00 Salle de conférence du 1er étage du Palais de Loire – 58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE Gratuit – Réservation obligatoire au 03 86 26 71 02

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-05T18:00:00+02:00 – 2024-06-05T19:30:00+02:00

Fin : 2024-06-05T18:00:00+02:00 – 2024-06-05T19:30:00+02:00

Décembre 1974 : Rex-Barrat s’éteint des suites d’une intervention chirurgicale. Cinquante années après cette disparition soudaine il est temps de rendre un nouvel hommage au peintre nivernais, ce que s’attache à faire le Musée Auguste Grasset de Varzy en 2024.

Né à Varzy en 1914, Rex-Barrat est une figure incontournable de la cité à plus d’un titre. Reprenant l’atelier de photographie de son aïeul, il est entré dans l’intimité de tous les varzycois captant naissances, communions et mariages de son œil avisé. En tant que peintre il s’est rapidement imposé comme l’un des paysagistes les plus reconnus du nivernais. Il a souvent raconté devoir sa vocation au peintre Alfred Garcement, artiste, voisin de ses parents qui lui aurait offert une boîte de couleurs et appris les rudiments du dessin. Après un passage par Paris afin d’y étudier les arts décoratifs et la peinture, il complète son éducation artistique en devenant l’élève de celui que l’on surnommait le « peintre de la Loire », Claude Rameau. Il suit les traces du maître se consacrant presque exclusivement à la représentation de paysages de son haut-nivernais natal, même si quelques portraits et natures-mortes émaillent son œuvre. Dès 1942 et sa première exposition personnelle à Nevers à la galerie Contencin, sa peinture à la touche vibrante, oblique, reconnaissable entre toutes, aux coloris puissants rehaussés d’une touche de bleu outremer, rencontre immédiatement un succès qui ne s’est jamais démenti depuis.

Salle de conférence du 1er étage du Palais de Loire – 58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE 58200 Cosne-Cours-sur-Loire Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 03 86 26 71 02 [{« type »: « email », « value »: « musee@mairiecosnesurloire.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 86 26 71 02 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.museedelaloire.fr/conferences/ »}] Palais de Loire, salle de conférence du 1er étage

musée musée de France

Musée de la Loire