Conférence : « Paysans, Parisiens, zombis » Médiathèque Hélène Berr Paris, vendredi 24 mai 2024.

Le vendredi 24 mai 2024

de 19h00 à 20h30

.Public adultes. gratuit

À propos des commencements du surréalisme quelque part entre les années 1920 et 2020.

Cette conférence à deux voix alternées n’entend pas exactement présenter les idées et les

œuvres principales de l’activité surréaliste naissante des années 1920.

Depuis

cet endroit ou cet envers improbable d’où pactisent

l’interminable exactitude historique et l’inexactitude à la si mauvaise

réputation, mais qui laisse le champ libre à tous les possibles, elle visera à

rendre sensible le climat mental où va naître et se développer l’expérience

surréaliste à Paris.

Une exigence révolutionnaire, devant la vie tout entière,

est constitutive du surréalisme, nullement réductible au souci esthétique d’une

énième avant-garde : la revue fondatrice ne s’appelle pas La Révolution surréaliste innocemment.

Textes, œuvres artistiques,

explorations du rêve et de la ville désignent ainsi les jalons d’une recherche

en formation ; ils agissent comme armes miraculeuses et moyens de

(re)connaissance à l’intérieur d’une quête qui va se faire de plus en plus

consciente et trouver sa cohérence dans la variabilité du jeu, au « vent de

l’éventuel ».

Quête traversée par des figures tutélaires disparues (Arthur Cravan,

Jacques Vaché), découvrant un

passage dans des rencontres-bascules décisives (Antonin Artaud, Nadja)

ou encore cherchant des alliés (rapprochements avec les jeunes marxistes de Clarté, les autres revues Philosophies d’Henri Lefebvre et Le Grand

Jeu). Tout en s’enrobant parfois d’obscures références, telle L’Île magique (1929), le livre fascinant

de William Seabrook sur le vaudou

haïtien.

Une autre pratique de la vie et de la ville, deux îles d’utopie, pour

contrecarrer la zombification toujours en cours vers 2024 ?

par Alexandre Pierrepont et Daniel Vassaux

Alexandre Pierrepont est

ethnologue à l’Université de Paris VIII-Vincennes Saint-Denis, poursuivant des

recherches sur les altérités internes aux sociétés occidentales. Poète lié aux

activités du mouvement surréaliste, il participe également à plusieurs

manifestations consacrées aux musiques du champ jazzistique. Il est l’auteur de

livres dits scientifiques comme Chaos,

Cosmos, Musique (Musica Falsa, 2022) ou dits poétiques comme Frontières du Monde habité (Pierre

Mainard, 2018), mais aussi de disques comme Maison

Hantée (Rogue Art, 2008).

Daniel Vassaux est bibliothécaire

à la Bibliothèque nationale de France, il participe à l’aventure éditoriale de La Librairie de Guy Debord aux éditions

L’échappée. Écrivain et poète lié aux activités du mouvement surréaliste, il a

participé à plusieurs revues et manifestations de celui-ci.

Médiathèque Hélène Berr 70 rue de Picpus 75012

