CONFÉRENCE « OCTAVE DE ROCHEBRUNE » Fontenay-le-Comte, samedi 22 juin 2024.

« Octave de Rochebrune, artiste vendéen défenseur du patrimoine »

Rendez-vous au théâtre municipal.

Dessinateur, graveur, architecte ou encore antiquaire, Octave de Rochebrune a, tout au long de sa vie, mis ses multiples talents au service de la valorisation et de la sauvegarde du patrimoine du Moyen Âge et de la Renaissance. À l’occasion du bicentenaire de sa naissance et de la sortie d’une monographie qui lui est consacrée, cette conférence vous propose de découvrir ou de redécouvrir le parcours et les différentes facettes de l’œuvre de cet artiste fontenaisien.

Conférence menée par Claire Guillermic, Historienne de l’art.

Organisée par le Centre Vendéen de Recherches Historiques en partenariat avec Fontenay-le-Comte, Ville d’art et d’histoire.

Gratuit.

Inscription à partir du 6 février auprès de l’Office de Tourisme Vendée Grand Sud. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-22 18:00:00

fin : 2024-06-22

22 rue Rabelais

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire tourisme@vendeegrandsud.fr

