Conférence « marais chrétien » : A l’écoute et à l’école dans la tradition chrétienne Église Saint-Merry Paris, samedi 16 mars 2024.

Conférence « marais chrétien » : A l’écoute et à l’école dans la tradition chrétienne Conférence « marais chrétien » Samedi 16 mars, 16h00 Église Saint-Merry entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T16:00:00+01:00 – 2024-03-16T17:30:00+01:00

Fin : 2024-03-16T16:00:00+01:00 – 2024-03-16T17:30:00+01:00

Dans le cadre de la semaine du « Marais chrétien », la paroisse Saint-Merry vous propose le samedi 16 mars 2024 une conférence à 16h et une dédicace de ses ouvrages : sept grâces en chemin… vers Compostelle ainsi que Guide spirituel du Mont-Saint-Michel et de ses chemins. La conférence sera précédée à 15h d’une prière.

Nous approfondirons avec Mme Humery, chrétienne orthodoxe engagée dans le dialogue et l’unité entre chrétiens, le thème du Souffle dans la tradition chrétienne, des Pères du désert à sœur Emmanuelle. Comment redécouvrir ce à quoi il renvoie dans nos vies, à savoir l’Esprit Saint, et ce, sur tous les plans — corps, âme, esprit?

Église Saint-Merry 78 rue Saint-Martin, 75004 Paris Paris 75004 Quartier Saint-Merri Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « secretariat@saintmerry.org »}]