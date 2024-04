Conférence – L’Iran, l’information et les journalistes Cosmopolis Nantes, mardi 23 avril 2024.

Conférence programmée dans le cadre de la manifestation 1979-2024. L’Iran en révolutions du 09 avril au 30 mai 2024 à Cosmopolis.

2024-04-23 18:00 – 20:00

Par Samuel Hauraix, journalisteL’Iran, “l’une des plus grandes prisons au monde pour les journalistes” pour l’ONG Reporters sans frontières qui classe le pays à la 177e place (sur 180) en matière de liberté de la presse. Alors dans quelles conditions travaillent les journalistes iraniens et les rares envoyés spéciaux qui se rendent sur place ? Et comment les Iraniens, eux-mêmes acteurs de l’information, comme l’a montré la contestation inédite qui a suivi la mort de Mahsa Amini, s’informent-ils ? Samuel HauraixJournaliste pigiste depuis une dizaine d’années, le Nantais Samuel Hauraix s’est pris de passion pour les questions iraniennes à partir de 2013. Véritable fil rouge de sa carrière, l’Iran, où il essaie de se rendre chaque année selon l’attribution de visas, l’a amené à écrire pour de nombreux médias de façon régulière (Ouest-France, Slate, Réforme…) ou plus ponctuellement avec d’autres titres (M, le magazine du Monde, L’Orient Le Jour, La Revue des médias, Le Temps, Middle East Eye, Rue 89…). Son exercice favori, outre l’apprentissage du persan : donner la parole aux Iraniens et porter leur voix.

