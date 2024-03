Conférence “Les relations humaines” les positions de vie #6 Troyes, mardi 11 juin 2024.

Conférence “Les relations humaines” les positions de vie #6 Troyes Aube

Suite à la première conférence à propos des relations humaines, le programme des futures conférences a été établi. Merci aux personnes qui y ont participé.



Voici le sujet pour cette 6eme et dernière conférence du mardi 11 juin “les positions de vie”



Dans la vie nous prenons selon les circonstances et les enjeux différentes positions de perdant et/ ou de gagnant. Frank Ernst à appelé cela Le Ok corral. Nous développerons les quatre positions suggérées dans ma vison de moi même en lien avec la vision que j’ai de celui ou celle en face de moi. Par exemple, je suis OK tu es OK Ou Je suis OK tu n’es pas OK … avec les conséquences que cela amène dans nos négociations et dans nos relations. Berne le père de l’analyse transactionnelle disait Nous naissons tous prince et princesse et compte tenue de ce que nous rencontrons dans notre vie, nous devenons des crapauds ou des grenouilles mais…



Sur inscription en ligne. 5 5 Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-11 18:30:00

fin : 2024-06-11 20:30:00

Le Rucher Créatif

Troyes 10000 Aube Grand Est contact@le-rucher-creatif.org

L’événement Conférence “Les relations humaines” les positions de vie #6 Troyes a été mis à jour le 2024-03-06 par Office de Tourisme Troyes la Champagne