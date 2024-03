Conférence « Les groupes lourds, des aviateurs français acteurs méconnus du débarquement » Grandcamp-Maisy, vendredi 24 mai 2024.

Conférence « Les groupes lourds, des aviateurs français acteurs méconnus du débarquement » Grandcamp-Maisy Calvados

: A Grandcamp-Maisy se trouve le mémorial des groupes lourds Guyenne et Tunisie, intégrés dans la Royal Air Force, suite à un accord avec l’Armée de l’Air. Le groupe Guyenne fut engagé dans la nuit du 5 au 6 juin. Ces équipages furent des rares français directement acteurs des opérations du débarquement. Ils payèrent un lourd tribut puisque la moitié périrent en opérations. Une conférence sur ces groupes peu connus aura lieu le 24 mai et une cérémonie se tiendra le 25 mai en présence des corps constitués, de l’armée de l’Air et de la Royal Air Force.

Autres informations L’AAAGL fut créée par les aviateurs des groupes Guyenne et Tunisie en 1948 pour perpétuer la mémoire de ces hommes. Aujourd’hui il reste deux survivants et les descendants et amateurs d’aviation se retrouvent dans cette association. Des liens forts sont maintenus avec la Grande-Bretagne (2 cérémonies annuelles) et des liens sont créés avec les Pays-Bas et l’Allemagne où des plaques rappellent cette mémoire.

: A Grandcamp-Maisy se trouve le mémorial des groupes lourds Guyenne et Tunisie, intégrés dans la Royal Air Force, suite à un accord avec l’Armée de l’Air. Le groupe Guyenne fut engagé dans la nuit du 5 au 6 juin. Ces équipages furent des rares français directement acteurs des opérations du débarquement. Ils payèrent un lourd tribut puisque la moitié périrent en opérations. Une conférence sur ces groupes peu connus aura lieu le 24 mai et une cérémonie se tiendra le 25 mai en présence des corps constitués, de l’armée de l’Air et de la Royal Air Force.

Autres informations L’AAAGL fut créée par les aviateurs des groupes Guyenne et Tunisie en 1948 pour perpétuer la mémoire de ces hommes. Aujourd’hui il reste deux survivants et les descendants et amateurs d’aviation se retrouvent dans cette association. Des liens forts sont maintenus avec la Grande-Bretagne (2 cérémonies annuelles) et des liens sont créés avec les Pays-Bas et l’Allemagne où des plaques rappellent cette mémoire. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24 17:30:00

fin : 2024-05-24 18:30:00

Place de la Maresquerie

Grandcamp-Maisy 14450 Calvados Normandie olivier.lafaye@gmail.com

L’événement Conférence « Les groupes lourds, des aviateurs français acteurs méconnus du débarquement » Grandcamp-Maisy a été mis à jour le 2024-03-08 par OT Isigny-Omaha