CONFÉRENCE / L'eau sous nos pieds
Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE)
Orléans, jeudi 27 juin 2024.

CONFÉRENCE / L’eau sous nos pieds La série du MOBE vous propose 6 petites histoires autour des paysages, qui dessinent ensemble une grande histoire de la vie et de la Terre. Jeudi 27 juin, 19h00 Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE)

Début : 2024-06-27T19:00:00+02:00 – 2024-06-27T20:00:00+02:00

La vie et la Terre sont bel et bien dynamiques. Les milieux bougent en permanence, de l’histoire géologique et paléontologique du vivant, jusqu’aux interactions des humains avec les autres espèces animales et végétales. La série du MOBE vous propose 6 petites histoires autour des paysages, qui dessinent ensemble une grande histoire de la vie et de la Terre.

CONFÉRENCE / L’eau sous nos pieds

par Marie Pettenati, hydrogéochimiste au BRGM. Elle a contribué à de nombreux projets de recherche sur la la recharge des aquifères, la réutilisation des eaux usées, et l’amélioration des systèmes de traitement naturels des eaux usées. Elle est chargée de mission pour le programme scientifique stratégique Eaux Souterraines et Changement Global du BRGM.

Plongez dans le sous-sol à la rencontre des eaux souterraines. Chaque année désormais, les niveaux d’alerte sur les épisodes de sècheresse et l’état de remplissage des nappes phréatiques font l’actualité. L’eau est devenue un sujet de préoccupation majeur, y compris dans notre territoire. C’est l’occasion de descendre dans notre sous-sol pour explorer les réseaux hydrographiques souterrains et comprendre le fonctionnement de ces réseaux et leurs liens avec l’eau de la surface et le cycle de l’eau.

Jeudi 27 juin à 19h

Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 54 61 05 [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.orleans-metropole.fr/fr-FR/culture-produits?famille=2211845888070400003 »}]

