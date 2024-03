CONFÉRENCE Le logement collectif, monument du XXe siècle ou héritage encombrant ? Salle Jean Gabin Royan, jeudi 25 avril 2024.

CONFÉRENCE Le logement collectif, monument du XXe siècle ou héritage encombrant ? Par Richard Klein, architecte, professeur à l'école nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille Jeudi 25 avril, 18h30 Salle Jean Gabin

Le logement collectif a été un programme architectural phare de la seconde moitié du XXe siècle. Porté par des politiques publiques et le mouvement moderne, œuvre d’architectes talentueux et de techniques innovantes, il représente une proportion très importante des constructions édifiées dans un contexte dynamique de renouvellement des arts plastiques et des sciences humaines. Les ensembles de logements collectifs à vocation sociale construits pendant la période de croissance économique en France sont l’objet de destructions massives depuis plusieurs décennies et les logement collectifs de standing gérés en copropriétés doivent faire face à des remises aux normes énergétiques contemporaines. Les valeurs historiques et patrimoniales dont sont porteurs ces ensembles sont maintenant en question. Au cœur de situations qui gérèrent nostalgies, résistances et quelquefois conflits, l’examen des représentations permet de comprendre les ambiguïtés qui pèsent encore sur les relations entre le logement collectif et le patrimoine.

Salle Jean Gabin 112 Rue Gambetta, 17200 Royan

