Conférence sur l’histoire de l’atelier du célèbre sculpteur, par Valérie Montalbetti Kervella, Responsable des sculptures et des collections au musée Bourdelle

Depuis son

inauguration en 1949, le musée Bourdelle se déploie autour des anciens ateliers

du sculpteur Antoine Bourdelle (1861-1929), rares vestiges des cités d’artistes

de Montparnasse à la fin du XIXe siècle.

En janvier

1885, Bourdelle s’installe au 16 impasse du Maine (aujourd’hui rue Antoine

Bourdelle), au milieu des jardins et des vignes ; il y demeure jusqu’à sa

mort en 1929. Avec le temps et le succès, il a investi tout l’espace mais

conserve une prédilection pour son premier

atelier. Celui-ci demeure le cœur du musée.

La

conférence retracera l’histoire de cet atelier où Bourdelle travailla 44 ans,

au sein d’une cité d’artistes : lieu de création de chefs d’œuvres

jusqu’en 1914 ; lieu de travail et de vie ; atelier-autoportrait, où

Bourdelle installe ses collections personnelles au milieu de ses œuvres ; atelier

transformé en chapelle ardente à la mort de l’artiste, puis sanctuarisé.

Récemment,

la faiblesse structurelle du bâtiment a rendu nécessaires d’impressionnants

travaux de consolidation (déc. 2020 – fév. 2023). La gageure était de mener ces

travaux en gardant intact l’atelier, et la poésie singulière de ce lieu de

mémoire unique.

Valérie

Montalbetti Kervella est Responsable des sculptures et des collections de

Bourdelle au musée Bourdelle de Paris depuis 2019. Elle fut en charge de

l’inventaire et déménagement avant travaux du bâtiment ancien du musée et de la

réinstallation de l’atelier du sculpteur.

Elle est

commissaire scientifique de l’exposition Bourdelle,

la mémoire des objets (Musée Bourdelle, 3 avril -18 août 2024).

Elle

participe au commissariat de l’exposition Rodin/Bourdelle.

Corps et âmes (Musée Bourdelle, 2 oct. 2024 – 2 février 2025) et prépare

pour l’automne 2026 une exposition sur L’habit

fait l’artiste.

