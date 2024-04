[Conférence] LA VIE ET L’OEUVRE DE FRANTZ FANON Le Morne-Rouge Le Morne-Rouge, samedi 13 avril 2024.

[Conférence] LA VIE ET L’OEUVRE DE FRANTZ FANON Conférence organisée par le Cercle de Frantz FANON autour de la vie et de l’oeuvre de ce psychiatre, militant anticolonialiste et écrivain. Samedi 13 avril, 16h00 Le Morne-Rouge

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-13T22:00:00+02:00 – 2024-04-14T01:00:00+02:00

Fin : 2024-04-13T22:00:00+02:00 – 2024-04-14T01:00:00+02:00

Le Morne-Rouge Le Morne-Rouge Le Morne-Rouge 97260 Martinique