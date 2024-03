Conférence- La résistance Normande et les services secrets/ Focus sur l’action de L’abbé Lambert Centre Jean Chaudeurge Flers, mercredi 10 avril 2024.

Conférence- La résistance Normande et les services secrets/ Focus sur l’action de L’abbé Lambert Centre Jean Chaudeurge Flers Orne

Cette conférence est animée par Ghislain Quétel, fils de Résistant et auteur de plusieurs livres. Il est conférencier bénévole et mettra en lumière les relations entre les Résistants du Calvados et de la Manche et les Services Secrets à Londres pour préparer et réussir le Débarquement.

Pour compléter cette intervention, Bernard Ernoult, membre de l’association Saint Paul Antan, donnera un coup de projecteur sur l’action de l’abbé Lambert.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 16:00:00

fin : 2024-04-10

Centre Jean Chaudeurge 9, rue du Collège

Flers 61100 Orne Normandie

