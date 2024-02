Conférence Juliobona vue par les membres du projet collectif de recherche Lillebonne, samedi 27 avril 2024.

Conférence Juliobona vue par les membres du projet collectif de recherche Lillebonne Seine-Maritime

Vous avez rendez-vous avec des membres du Projet Collectif de Recherche (PCR) de Juliobona. Mais qu’est-ce qu’un PCR ? Ce sont des chercheurs avec chacun leur spécialité qui mettent leurs connaissances et expertises au profit de l’avancée de la recherche sur Juliobona. Ils auront chacun 20 minutes pour vous présenter leurs travaux et leur spécialité. Une conférence exceptionnelle, qui vous révèle l’ampleur et la variété des domaines de recherche sur la ville antique de Lillebonne. Découvertes garanties !

Avec Yves-Marie Adrian, céramologue, INRAP Grand Ouest,

Loïc Androuin, doctorant, spécialiste des figurines en terre cuite,

Mélanie Gadacz, archéo-anthropologue,

Léa Mairaville, doctorante en géoarchéologie,

Jason Quemener, archéologue spécialiste de l’Antiquité tardive,

Émilie Winckel, conservatrice-restauratrice, spécialiste du verre.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 15:00:00

fin : 2024-04-27 17:00:00

Place Félix Faure

Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie musees@cauxseine.fr

L’événement Conférence Juliobona vue par les membres du projet collectif de recherche Lillebonne a été mis à jour le 2024-02-15 par Office de Tourisme Pays de Caux Vallée de Seine