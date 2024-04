Conférence « Jeux, gymnastiques et sports modernes démocratisation et culture de masse (fin XIXème 1950) » Chantilly, samedi 20 avril 2024.

Conférence par Olivier Chovaux, Professeur d’histoire contemporaine, Université d’Artois. Nés dans l’Angleterre victorienne, les sports modernes se diffusent en France dans le dernier tiers du XIXe siècle et viennent s’ajouter à un large spectre d’activités physiques, où les gymnastiques demeurent privilégiées jusqu’à la guerre de 1914-1918. Dès les années 1920, pratiques et spectacles sportifs se démocratisent création de fédérations autonomes, organisation de championnats et de compétitions internationales, construction d’équipements à l’initiative des municipalités puis de l’État. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, par le jeu de leur médiatisation et de politiques volontaristes, les pratiques sportives ont complètement intégré la culture de masse des individus.

Entrée libre.

Début : 2024-04-20 15:00:00

fin : 2024-04-20

11 Avenue du Maréchal Joffre

Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France accueil@chantilly-senlis-tourisme.com

