Conférence – Des sportifs de haut-niveau : les Rapaces Nocturnes des Hauts-de-France Relais Nature du Parc de la Deûle Santes, jeudi 23 mai 2024.

Conférence – Des sportifs de haut-niveau : les Rapaces Nocturnes des Hauts-de-France Dans le cadre national de la Fête de la Nature, la LPO Nord vous propose une rencontre autour des 6 chouettes et hiboux de la région, aujourd’hui menacés par l’anthropisation. Jeudi 23 mai, 19h00 Relais Nature du Parc de la Deûle Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-23T19:00:00+02:00 – 2024-05-23T20:30:00+02:00

Fin : 2024-05-23T19:00:00+02:00 – 2024-05-23T20:30:00+02:00

Coup de sifflet pour la Fête de la Nature !

L’équipe du Relais Nature vous propose, depuis le 22 mai, des conférences-rencontres autour de thématiques naturalistes, avant l’évènement festif du dimanche 26 mai pour clôturer cet évènement national annuel dédié à la Nature.

Ce jeudi 23 mai, c’est au tour de la LPO Nord de vous proposer une conférence sur les 6 chouettes et hiboux présents sur le territoire régional. Découvrez les adaptations de cette gente ailée à la vie nocturne. Grâce à leurs performances physiques exceptionnelles, les rapaces nocturnes repèrent et traquent leur proie sans trop de difficultés. Venez rencontrer des ornithologues chevronnés, apprenez à reconnaître les espèces de la région et découvrez tous les secrets de ces animaux menacés aujourd’hui par l’anthropisation.

Rendez-vous : 19 h

Bon à savoir : nombre de places limité, uniquement sur inscription. Billetterie sur enm.lillemetropole.fr ou à l’accueil

Durée : 1 h 30

Tarif : gratuit

Tout public

Du 22 au 26 mai 2024, Fête de la Nature au Relais Nature du Parc de la Deûle. Des conférences, des ateliers et un temps de clôture festif vous sont proposés :

• Mercredi 22 mai : Le marathon nocturne du hérisson (conférence par Lestrem Nature)

• Jeudi 23 mai : Des sportifs de haut-niveau : les Rapaces Nocturnes des Hauts-de-France (conférence par la Ligue pour la Protection des Oiseaux Nord)

• Vendredi 24 mai : Rencontre avec le Chat sauvage forestiers (conférence par Vincent Gavériaux)

• Samedi 25 mai: La Nature est belle (conférence par le Conservatoire Botanique National de Bailleul)

• Dimanche 26 mai : Biodiversité en fête ! (marché fermier, ateliers, forum des éco-acteurs)

Programme complet sur : https://enm.lillemetropole.fr/

Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des spectacles / animations.

Relais Nature du Parc de la Deûle 20 Chemin du Halage, 59211 Santes Santes 59211 Nord Hauts-de-France http://www.enlm.fr/home/relais-nature.html [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 63 11 22 »}, {« type »: « email », « value »: « relaisdeule@lillemetropole.fr »}] [{« link »: « https://enm.lillemetropole.fr/ »}]

Nature Fête de la Nature

Jean-Pierre Barbieux