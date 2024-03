Conférence de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Senlis Senlis, samedi 16 mars 2024.

Conférence de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Senlis Senlis Oise

« Éléonore de Vermandois comtesse de Valois »

Par Nicolas Bilot, archéologue, administrateur de la Société d’histoire et d’archéologie de Senlis

À la charnière des XIIe et XIIIe siècles, Éléonore de Vermandois est la dernière comtesse de Valois avant que la principauté rejoigne le giron royal. Elle profite d’une double ascendance remarquable mais se confronte aussi à un entourage encombrant. Elle se révèle néanmoins être une femme déterminée et une administratrice remarquable, dont le leg a façonné les paysages entre les rivières Oise, Aisne et Ourcq. À travers elle, les sources permettent de porter un regard différent sur la place des dames au Moyen Âge Central. 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 15:00:00

fin : 2024-03-16

4ter route de Creil

Senlis 60300 Oise Hauts-de-France contact@archeologie-senlis.fr

L’événement Conférence de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Senlis Senlis a été mis à jour le 2024-03-01 par SIM Hauts-de-France Chantilly-Senlis Tourisme