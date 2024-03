Concevoir son potager sur sol vivant Journiac, samedi 6 avril 2024.

L’ association HAPPY CULTORS vous transmettra les outils pour concevoir votre potager inspiré des techniques de la permaculture et du maraîchage sur sol vivant à travers 10 étapes clés. A 16h30, Pascale vous donnera des notions de compostage. Places limitées, réservation obligatoire. Gratuit.

A partir de 16h30, Pascale (maître composteur au SMD3) vous donnera des notions de compostage à la maison trucs et astuces, échanges avec vente de composteurs sous réservation uniquement. Gratuit. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 14:00:00

fin : 2024-04-06 16:30:00

Salle de fêtes

Journiac 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

