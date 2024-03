Concerts Conservatoire en fête Conservatoire du Pays de Montbéliard Montbéliard, mercredi 26 juin 2024.

Par le Conservatoire du Pays de Montbéliard

Le nouveau Conservatoire nous permet d’expérimenter des types d’action et de proposer de nouveaux rendez-vous culturels et artistiques.

Après une saison passée à investir et habiter les lieux et un an après Les adieux au château , le Conservatoire,

dans son environnement inspirant, renouvelle son moment festif. Conservatoire en fête, c’est un peu notre fête à nous , celle des élèves, petits et grands, des parents et des enseignants; c’est le moment où l’on se retrouve tous ensemble pour chanter, danser, jouer mais c’est aussi l’occasion de montrer le travail accompli au cours de l’année.

C’est un moment de partage et de convivialité auquel vous êtes tous conviés, où, réunis dans la joie, la bonne humeur et l’émotion, nous célébrons la fin de l’année et l’arrivée de l’été.

Programme détaillé en juin! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-26 14:00:00

fin : 2024-06-26 20:00:00

Conservatoire du Pays de Montbéliard 48 Avenue du Président Wilson

Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

