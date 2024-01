Concert Yaniss Odua Ferme d’en Haut Villeneuve-d’Ascq, samedi 18 mai 2024.

Concert Yaniss Odua Samedi 18 mai 2024 à 20h30 à la Ferme d’en Haut Samedi 18 mai, 20h30 Ferme d’en Haut 15€ ou 18€

Début : 2024-05-18T20:30:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00

Concert Reggae Yaniss Odua

En près de 30 ans de carrière, Yaniss Odua a su créer un lien unique avec le public français et a créé de véritables hits comme « Caraïbe », « Rouge Jaune Vert », « Chalawa », cumulant à eux 3 près de 100 millions de vues sur Youtube !

Sur « Stay High » sorti en 2022, Danakil, Dub Inc, Kalash ou encore Flavia Coelho lui apportent leur confiance sur des titres d’un Reggae moderne et inspiré.

Que ce soit sur ses terres caribéennes, dans l’Hexagone ou ailleurs dans le monde, l’artiste martiniquais engagé marque par son authenticité, des textes qui parlent à tout le monde et des productions musicales soignées, alliant les racines du Reggae avec des sonorités dans l’ère du temps.

Une pièce d’art qui marquera son époque !

Tarif 15€ ou 18€

Ferme d'en Haut 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650 Nord Hauts-de-France 03 20 61 01 46 https://lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr/ https://www.facebook.com/fermedenhaut.vda https://billetterie-lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr La Ferme d'en Haut est un équipement culturel disposant d'une salle de spectacle, d'une salle d'exposition et d'un estaminet. Elle peut également accueillir des artistes en résidence. Accès: Autoroute Paris-Gand sortie Château-quartier Flers-Bourg, Métro Pont-de-Bois, bus 13 arrêt Faidherbe ou liane 6, arrêt Château ou Métro Fort de Mons: liane 6 arrêt Château.

