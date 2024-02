Concert Voyage, de la naissance à la mort au travers des siècles et par-dessus les océans l’abbaye en Grandvaux Grande-Rivière Château, dimanche 5 mai 2024.

Concert Voyage, de la naissance à la mort au travers des siècles et par-dessus les océans l’abbaye en Grandvaux Grande-Rivière Château Jura

Concert de l’ensemble vocal Constraste.

Un concert construit autour du Stabat Mater de Joseph Gabriel Rheinberger (1839-1901). Des oeuvres sacrées des temps de Noël et de la Passion, des oeuvres d’inspirations traditionnelles… Des textes en latin, en allemand, en russe, en anglais, en français… Des styles et des influences romantique, jazz, orthodoxe, traditionnelle… Du Moyen-âge à aujourd’hui, des ambiances feutrées mélancoliques mais aussi joyeuses et dynamiques…

En ces temps de morosité et de turbulences, Contraste souhaite apporter à un public le plus large possible des touches de sérénité, de beauté et de gaieté.

Créé en 1993, Contraste, ensemble vocal de Franche-Comté, est composé d’une vingtaine de choristes expérimentés. Placé sous la direction exigeante et nuancée de Brigitte Rose, les productions de l’ensemble sont plurielles, tant au niveau de leur présentation qu’à celui des musiques et des genres. L’exploitation des contrastes musicaux et des époques en rapport avec celle de l’architecture et de l’acoustique des lieux de concerts se veut être une constante dans l’orientation artistique de l’ensemble et lui donne ainsi sa singularité et sa cohérence.

Organisé par l’Ecole de Musique Intercommunale du Grandvaux

Entrée adulte 12€, 5€ pour les de 15 ans.

Réservation à l’office de tourisme au 03 84 60 15 25. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 17:00:00

fin : 2024-05-05 18:45:00

l’abbaye en Grandvaux Eglise

Grande-Rivière Château 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté info@haut-jura-grandvaux.com

L’événement Concert Voyage, de la naissance à la mort au travers des siècles et par-dessus les océans Grande-Rivière Château a été mis à jour le 2024-02-06 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX