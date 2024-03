Concert Tissages en résonances impasse de l’église et de la cure Villefavard, samedi 25 mai 2024.

Concert Tissages en résonances impasse de l’église et de la cure Villefavard Haute-Vienne

Anzhamanak est une musique inspirée par la légende arménienne d’Akhtamar, histoire intemporelle d’amour et de sacrifice. La composition de Jelena Dabić mêle le folklore des Balkans et du Caucase, des souvenirs partagés, des histoires oubliées. Elle reflète le concept d’éternité, et invite à plonger dans les profondeurs de la conscience collective pour explorer les dimensions illimitées du temps. À travers cette nouvelle création, le Quartet Akhtamar vous propose un voyage sonore à travers les mémoires musicales collectives, de Dvorak à Komitas jusqu’au travail contemporain de la compositrice Jelena Dabic. 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 20:30:00

fin : 2024-05-25 21:30:00

impasse de l’église et de la cure Ferme de Villefavard

Villefavard 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine info@fermedevillefavard.com

L’événement Concert Tissages en résonances Villefavard a été mis à jour le 2024-03-11 par OT Pays du Haut Limousin