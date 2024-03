[Concert] Thibault Cauvin Dieppe, dimanche 14 avril 2024.

[Concert] Thibault Cauvin Dieppe Seine-Maritime

Thibault Cauvin est né avec une guitare, celle que lui a tendue son père, lui-même musicien. De là, tout s’est enchaîné avec un parfait naturel et il devient, à 20 ans à peine, le guitariste le plus titré au monde. Tout le monde veut entendre le Petit Prince de la sixcordes . Pendant 15 ans, il vit en tournée, sans maison ni attache et arpente les scènes de plus de 120 pays. De ces voyages au bout du monde, il a cueilli des mélodies, des sons, des surprises et sa guitare s’est alors, petit à petit, colorée de liberté et d’ailleurs.

Thibault Cauvin a aussi l’amour des mots et la passion des récits. En scène il raconte, il enivre, il invite chacun, au plus profond de ses rêves. Bien plus qu’un guitariste, il embarque comme par magie quiconque tend l’oreille dans des moments de grâce hors du temps et d’une poésie rare.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 10:30:00

fin : 2024-04-14

Le Drakkar

Dieppe 76370 Seine-Maritime Normandie billetterie@dsn.asso.fr

