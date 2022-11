Concert Théo Morel et Carole Joffrin Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Concert Théo Morel et Carole Joffrin Romans-sur-Isère, 8 décembre 2022, Romans-sur-Isère. Concert Théo Morel et Carole Joffrin

18 rue de l’Armillerie La Maison Nugues Romans-sur-Isère Drôme La Maison Nugues 18 rue de l’Armillerie

2022-12-08 – 2022-12-08

La Maison Nugues 18 rue de l’Armillerie

Romans-sur-Isère

Drôme EUR Répertoire de pépites dénichées dans les collectes de chants de tradition orale paysanne de Haute-Loire et de Bourgogne. lamaisonnugues.lartmillerie@gmail.com +33 6 49 11 70 53 https://lamaisonnugues.wixsite.com/my-site La Maison Nugues 18 rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère

dernière mise à jour : 2022-11-19 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Romans-sur-Isère Autres Lieu Romans-sur-Isère Adresse Romans-sur-Isère Drôme La Maison Nugues 18 rue de l'Armillerie Ville Romans-sur-Isère lieuville La Maison Nugues 18 rue de l'Armillerie Romans-sur-Isère Departement Drôme

Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/romans-sur-isere/

Concert Théo Morel et Carole Joffrin Romans-sur-Isère 2022-12-08 was last modified: by Concert Théo Morel et Carole Joffrin Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère 8 décembre 2022 18 Rue de l'Armillerie La Maison Nugues Romans-sur-Isère Drôme Drôme Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère Drôme