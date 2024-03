Concert The Congos + The Gladiators Magic Mirrors Le Havre, samedi 27 avril 2024.

Concert The Congos + The Gladiators Magic Mirrors Le Havre Seine-Maritime

The Congos & The Gladiators, deux immenses noms du reggae réunis sur la scène du Magic Mirrors, comme une évidence. Un concert de légendes pour tous les amoureux de reggae !

The Congos proposent depuis plus de 40 ans, dans le monde entier, un reggae roots inspiré des plus pures traditions jamaïcaines. Ils sont à l’origine du célèbre titre Fisherman considéré par le magazine Rolling Stone comme l’un des dix meilleurs titres reggae de tous les temps.

Pour partager la scène avec eux, The Gladiators, autre figure emblématique du reggae jamaïcains des années 60 / 70. Inspirés du film Ben Hur, The Gladiators parlent de lutte, de liberté, d’affranchissement et mettent leur notoriété internationale et leur musique au service d’un message fort.

Réservation obligatoire.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 20:00:00

fin : 2024-04-27

Magic Mirrors 5 Quai Frissard

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie magicmirrors@lehavre.fr

L’événement Concert The Congos + The Gladiators Le Havre a été mis à jour le 2024-03-07 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie