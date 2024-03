Concert: Thanh Lan (création) Auditorium du Conservatoire Montbéliard, mercredi 15 mai 2024.

Par le Conservatoire du Pays de Montbéliard

Conte musical

de et avec François Pernel.

François Pernel, harpiste, compositeur et pédagogue, nous invite dans son univers musical.

Nous découvrirons les aventures de Thanh Lan, à travers un conte musical en cinq fables

composé pour et avec les jeunes élèves harpistes.

Cette soirée débutera avec François Pernel à la harpe et nos artistes en herbe, autour de ses compositions.

Avec François Pernel et les élèves des classes de Stéphanie Manzo (harpe),

Laurence Coeytaux-Richard (piano), Cathy Brisswalter (flûte) et Caroline Lamboley (violon)

Gratuit dans la limite des places disponibles EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-15 18:30:00

fin : 2024-05-15

Auditorium du Conservatoire 48 Avenue du Président Wilson

Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

