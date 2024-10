Concert symphonique | OCEAN et OCARYV Conservatoire de Nantes Nantes Loire-Atlantique

Nantes

Conservatoire de Nantes Nantes

Concert symphonique | OCEAN et OCARYV Conservatoire de Nantes Nantes, vendredi 4 avril 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-04-04 20:00 – 22:00

Gratuit : oui Entrée libre, sans réservation.

L’Orchestre de Chambre des Étudiants et Amateurs Nantais (O.C.É.A.N.) est ouvert aux musiciens amateurs de l’agglomération nantaise ainsi qu’aux anciens ou grands élèves du Conservatoire.Grâce à un travail technique précis encadré par des chefs de pupitre enseignants au Conservatoire de Nantes, l’Orchestre OCÉAN peut présenter des œuvres allant du début du 18ème siècle jusqu’à nos jours.Direction : Denis LapôtrePour cette soirée, l’orchestre OCEAN est rejoint par l’Orchestre amateur de la Roche-sur-Yon.Programme détaillé ultérieurement

Conservatoire de Nantes Ile de Nantes Nantes 44200

02 51 25 00 20 https://conservatoire.nantes.fr/home.html conservatoire@mairie-nantes.fr

vendredi 4 avril 2025 Concert symphonique | OCEAN et OCARYV Conservatoire de Nantes Nantes Concert symphonique | OCEAN et OCARYV Conservatoire de Nantes Nantes 2025-04-04 4 Rue Gaëtan Rondeau Ile de Nantes L’Orchestre de Chambre des Étudiants et Amateurs Nantais (O.C.É.A.N.) est ouvert aux musiciens amateurs de l’agglomération nantaise ainsi qu’aux anciens ou grands élèves du Conservatoire.Grâce à un travail technique précis encadré par des chefs de pupitre enseignants au Conservatoire de Nantes, l'Orchestre OCÉAN peut présenter des œuvres allant du début du 18ème siècle jusqu'à nos jours.Direction : Denis LapôtrePour cette soirée, l'orchestre OCEAN est rejoint par l'Orchestre amateur de la Roche-sur-Yon.Programme détaillé ultérieurement