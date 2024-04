CONCERT SPECTACLE POUR LA LIGUE CONTRE LE CANCER – FOYER RURAL DE ST GERMAIN DU TEIL Saint-Germain-du-Teil, samedi 27 avril 2024.

CONCERT SPECTACLE POUR LA LIGUE CONTRE LE CANCER – FOYER RURAL DE ST GERMAIN DU TEIL Saint-Germain-du-Teil Lozère

Participez au concert au profit de la ligue contre le cancer à la salle des fêtes du village à 20h30. Venez nombreux et soutenez la ligue contre le cancer.

Renseignements et réservations au 04 66 32 60 42 ou 06 81 10 39 95

Buvette à l’entracte….

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 20:30:00

fin : 2024-04-27

Salle des fêtes

Saint-Germain-du-Teil 48340 Lozère Occitanie

