« Concert sous mes étoiles » à l’église Notre-Dame de l’Espinasse Millau, samedi 16 mars 2024.

« Concert sous mes étoiles » à l’église Notre-Dame de l’Espinasse Millau Aveyron

Wessno solo, guitare, piano et voix

Samedi 16 Mars 2024 à 16h30

Wessno nous emmène pour un voyage aux plus près des étoiles, nous racontant son regard sur le monde, l’amour, les mystères de la vie, sa vie… un tour de chant intime tout en poésie et légèreté aux couleurs jazz.

Tout public. Entrée gratuite. Participation libre. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16

fin : 2024-03-16

Millau 12100 Aveyron Occitanie

L’événement « Concert sous mes étoiles » à l’église Notre-Dame de l’Espinasse Millau a été mis à jour le 2024-02-28 par OFFICE DE TOURISME DE MILLAU