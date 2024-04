Concert Soirée caritative Pujols, samedi 13 avril 2024.

Concert Soirée caritative Pujols Lot-et-Garonne

Concert au profit de l’association 1000&1 rêves d’enfants avec sur scène The Gascon Five ISISS.

Buvette et restauration sur place.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 18:30:00

fin : 2024-04-13

Salle du Palay

Pujols 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

L’événement Concert Soirée caritative Pujols a été mis à jour le 2024-04-08 par OT Villeneuve Vallée du Lot