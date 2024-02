Concert So lune (trip hop lyrique) Sorde-l’Abbaye, mercredi 7 août 2024.

Concert So lune (trip hop lyrique) Sorde-l’Abbaye Landes

So Lune c’est une sœur et un frère, Romane, chanteuse violoncelliste et Joseph beatmaker.

Inspirés par des artistes comme The Do, Camille et Lauryn Hill, entre cultures urbaines et influences lyriques.

So Lune c’est une sœur et un frère, Romane, chanteuse violoncelliste et Joseph beatmaker.

Inspirés par des artistes comme The Do, Camille et Lauryn Hill, entre cultures urbaines et influences lyriques, le duo propose une musique de caractère aux sonorités électro pop, trip-hop et hip- hop progressif. Sur scène, ils explorent la multiplicité d’un individu rempli de contradictions, qui porte à la fois toute la culpabilité du monde et un appétit de vivre sans limite.

Deux êtres cosmiques et magnétiques. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-07 19:30:00

fin : 2024-08-07 22:00:00

Abbaye de Sorde

Sorde-l’Abbaye 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine contact@abbaye-sorde.fr

L’événement Concert So lune (trip hop lyrique) Sorde-l’Abbaye a été mis à jour le 2024-02-22 par OT Pays d’Orthe et Arrigans