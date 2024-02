Concert PRAM (UK) + SOCIETE ETRANGE + A GHOST COLUMN (UK) + ZERO GR4VITY à Vendôme Vendôme, vendredi 22 mars 2024.

Vendredi

Soirée musicale ce soir au 3ème Volume !

Concert PRAM (UK) + SOCIETE ETRANGE + A GHOST COLUMN (UK) + ZERO GR4VITY à Vendôme. Pram est essentiellement un produit du post-punk de la fin des années 80, inspiré par des groupes comme The Raincoats et The Slits ». « Société Étrange, soit le trio Antoine Bellini, Romain Hervault et Jonathan Grandcollot renoue avec les racines de la musique souvent cataloguée kraut ». « Victoria Hamblett émerge sur la scène avec une palette sonore innovante et vivante qui fusionne magnifiquement pop expérimentale, de l’indie et de la bande originale moderne. » « Zero Gr4vity est un projet électro-ambient incarné par Johann Guillon, membre fondateur et multi-instrumentiste du mythique groupe EZ3kiel. » .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 20:30:00

fin : 2024-03-22

Rue César de Vendôme

Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

