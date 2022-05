Concert : Pierre-Jean Gaucher “Zappe Satie” Montélimar Montélimar Catégories d’évènement: Drôme

Concert : Pierre-Jean Gaucher “Zappe Satie” Montélimar, 20 mai 2022, Montélimar. Concert : Pierre-Jean Gaucher “Zappe Satie” Conservatoire de musique – Montélimar Agglomération 5 rue bouverie Montélimar

2022-05-20 20:30:00 20:30:00 – 2022-05-20 22:30:00 22:30:00 Conservatoire de musique – Montélimar Agglomération 5 rue bouverie

Montélimar Drôme Montélimar Le conservatoire intercommunal de Montélimar-agglomération reçoit Pierrejan Gaucher pour une première mondiale ! conservatoire@montelimar-agglo.fr +33 4 75 00 77 50 Conservatoire de musique – Montélimar Agglomération 5 rue bouverie Montélimar

