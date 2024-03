Concert: Ordo Virtutum Église Saint Laurent Fesches-le-Châtel, mercredi 5 juin 2024.

Concert: Ordo Virtutum Église Saint Laurent Fesches-le-Châtel Doubs

Par le Conservatoire du Pays de Montbéliard

Musique vocale sacrée

De Hildegarde de Bingen

Hildegarde de Bingen peut être considérée comme la première compositrice majeure de l’histoire de la musique occidentale. Elle est l’auteure de musiques remarquables.

Ordo Virtutum est un drame allégorique mettant en scène l’âme, partagée entre les séductions du diable et

les conseils des vertus . Le langage musical employé est assez simple car la mélodie est plutôt syllabique pour soigner la clarté du texte dramatique. L’œuvre s’organise entre numéros solistes et interventions du chœur des vertus .

Ce concert est l’aboutissement d’un travail de formation avec les élèves chanteurs et instrumentistes du Conservatoire.

Avec la participation du service Animation du patrimoine de PMA

Gratuit dans la limite des places disponibles EUR.

Début : 2024-06-05 20:00:00

fin : 2024-06-05

Église Saint Laurent Rue du 18 Novembre

Fesches-le-Châtel 25490 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

